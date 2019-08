Teilhabe-Atlas Gut versorgt oder abgehängt? Die Lebenserwartung zeigt es!

Das Ergebnis: Die durchschnittliche Lebenserwartung driftet innerhalb Deutschlands um ganze sechs Jahre auseinander. Im gebeutelten Pirmasens, einer früheren Industriestadt in Rheinland-Pfalz, sei sie mit 77,4 Jahren am geringsten. Im gesättigten, wohlhabenden Starnberg in Oberbayern, liege sie am höchsten mit 83,4 Jahren. Ähnlich hoch ist sie im Schnitt in den Wirtschaftszentren Stuttgart und München mitsamt ihren Speckgürteln und im südlichsten Deutschland – vom Breisgau über den Bodensee bis Berchtesgaden. Ein viel kürzeres Rentnerleben erwartet Menschen in großen Teilen Ostdeutschlands und des Ruhrgebiets.