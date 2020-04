Telekommunikation: Mobilfunk-Konzerne laut Medienbericht gegen Pläne zum Netzausbau

Telekommunikationskonzerne machen den Ausbau des Mobilfunknetzes vom Engagement der Kommunen abhängig und stellen sich damit nach einen „Spiegel"-Bericht gegen Verkehrsminister Andreas Scheuer. „Nur wenn die Kommunen die Umsetzung von Baumaßnahmen aus dem Förderprogramm aktiv unterstützen“, seien die Firmen bereit, Kapazitäten und Geld an den Standorten zu investieren, zitierte der „Spiegel“ am Freitag aus einem Brief der Deutschland-Chefs der Deutschen Telekom, von Vodafone und Telefónica an Scheuer.