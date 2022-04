Tempolimit gegen die Abhängigkeit von Russland Sparen wir damit oder können wir uns das sparen?

Eigentlich sorgen hohe Benzin- und Dieselpreise an der Zapfsäule dafür, dass die Menschen sparsamer fahren, auf andere Verkehrsmittel umsteigen oder auf Fahrten ganz verzichten. Weil das aber Einzelne teils hart trifft, hat die Bundesregierung sich in ihrem Entlastungspaket für einen anderen Weg entschieden. Die Mineralölsteuer wie geplant abzusenken, fällt unter diesem Aspekt bei ökonomischen Fachleuten allerdings durch. „Schädlich und wenig zielgenau“ sei das, der Schritt biete keinen Anreiz, auf Energieeffizienz und Einsparungen zusetzen. Und: Niedrigere Energiesteuern senkten den Benzinpreis für alle und komme auch Gutverdienenden mit spritschluckenden großen Autos zugute. Insgesamt also derzeit keine politischen Signale zum Spritsparen.