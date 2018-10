Terror Behörden sollen großen IS-Anschlag in Deutschland verhindert haben

Dieser Fall dürfte den Verdacht von Kennern der Szene untermauern, dass Abu Walaa in großem Stil Nachwuchs für den IS angeworben hat. Möglicherweise geriet Deutschland erst dadurch so massiv ins Visier von Dschihadisten, die sich in Syrien dem IS angeschlossen haben. Der Prozess gegen „Scheich Abu Walaa“ in Celle läuft bisher schleppend, unter anderem, weil sich etliche Angaben in dem Verfahren als wackelig erwiesen oder sich nicht gerichtsfest nachweisen ließen.