Terror: SPD unterstützt geplanten Passentzug für Islamisten – unter einer Bedingung

Nicht klar ist jedoch, ob die betreffenden Personen tatsächlich im Kampfeinsatz waren. In der Antwort des Innenministeriums ist allgemein von mehr als 980 deutschen Islamisten beziehungsweise Islamisten aus Deutschland die Rede, „die in Richtung Syrien und Irak gereist sind, um dort auf Seiten des Islamischen Staates und anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese in sonstiger Weise zu unterstützen“. Doch alleine die Absicht, in den Kampf zu ziehen, würde wohl nicht ausreichen, um den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu begründen.