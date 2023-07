Terrorismus 69-Jährige aus Ibbenbüren als IS-Unterstützerin verurteilt

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die 69-jährige Angeklagte aus Ibbenbüren sitzt neben ihrem Anwalt im Gerichtssaal. Zu Beginn des Prozesses legte die Frau ein Geständnis ab. Bild: Bild: dpa

Eine 69-Jährige aus dem westfälischen Ibbenbüren ist als Unterstützerin der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf sprach die Frau schuldig. Die Rentnerin muss außerdem 1500 Euro Geldauflage an die Staatskasse zahlen.