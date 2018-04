Terrorismus: Innenminister Seehofer warnt vor weiteren Anschlägen in Deutschland

MünchenNach der Todesfahrt in Münster und Hinweisen auf einen geplanten Anschlag in Berlin warnt Innenminister Horst Seehofer vor weiteren Attacken. „Wir haben eine sehr angespannte Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland, nach wie vor“, sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München.