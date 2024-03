Terrorismus Polizei durchsucht bei RAF-Fahndung Wagenburg und Wohnung

04. März 2024 | Quelle: dpa

Auf dem Bauwagengelände sind nach LKA-Angaben zehn Menschen angetroffen und vorläufig festgehalten worden. Bild: Bild: dpa

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte mit gepanzertem Fahrzeug, Blendgranaten und viel Unterstützung an. Am frühen Sonntagmorgen durchsuchte die Polizei in Berlin Teile eines links-alternativen Bauwagengeländes - „im Zusammenhang mit der Fahndung” nach den gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55), wie das federführende Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen mitteilte. Schnell wurde klar, dass die Gesuchten nicht dort waren. Am Abend folgte ein weiterer Einsatz ebenfalls im Stadtteil Friedrichshain.