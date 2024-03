Terrorismus RAF-Fahndung: Polizei durchsucht Wagenburg - Keine Festnahme

03. März 2024 | Quelle: dpa

Polizisten an einem gepanzerten Fahrzeug: Am frühen Morgen fand ein Großeinsatz im Berliner Stadtteil Friedrichshain statt. Bild: Bild: dpa

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte mit gepanzertem Fahrzeug, Blendgranaten und viel Unterstützung an. Am frühen Sonntagmorgen durchsuchte die Polizei in Berlin Teile eines links-alternativen Bauwagengeländes - „Im Zusammenhang mit der Fahndung” nach den gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55), wie das federführende Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen mitteilte. Schnell wurde klar, dass die Gesuchten nicht dort waren.