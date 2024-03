Terrorismus RAF-Fahndung: Weitere Durchsuchung in Berlin

03. März 2024 | Quelle: dpa

Polizisten an einem gepanzerten Fahrzeug: Am frühen Morgen fand ein Großeinsatz im Berliner Stadtteil Friedrichshain statt. Bild: Bild: dpa

Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen durchsucht die Polizei eine weitere Wohnung in Berlin. Die Maßnahme am Abend im Stadtteil Friedrichshain stehe in Verbindung mit der Suche nach Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55), sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen der dpa. Zuvor hatte die „Bild”-Zeitung berichtet. An dem Einsatz waren auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt.