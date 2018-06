Terrorverdacht: Festgenommener Tunesier hatte wohl Pläne für Biobombe

DüsseldorfDer in Köln festgenommene Tunesier hat nach Angaben von BKA-Präsident Holger Münch offenbar einen Anschlag mit einer Biobombe geplant. Der Mann habe konkrete Vorbereitungen dafür getroffen, sagte Münch am Mittwoch dem RBB-Inforadio. Er habe das hochgiftige Rizin hergestellt. Zudem seien bei Durchsuchungen Gegenstände gefunden worden, die zur Herstellung eines Sprengsatzes dienen könnten. Dies sei insgesamt ein in Deutschland einmaliger Vorgang. Welches Ziel der Mann für einen Anschlag gehabt habe, sei aber unklar.