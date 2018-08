Terrorverdacht: Festnahme in Berlin - Spur führt zu Amri

Amri hatte einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. Der Tunesier wurde vier Tage später von der italienischen Polizei bei Mailand erschossen. Nach Angaben einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft gibt es keine Erkenntnisse, dass Amri an den Anschlagsplänen von Magomed-Ali C. und Clement B. beteiligt war. Allerdings habe Magomed-Ali C. regelmäßig dieselbe Moschee in Berlin besucht, in der auch Amri gewesen sei.