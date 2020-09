Tesla-Chef in Tübingen Elon Musk, der Leibliche

Ist das zu glauben? Elon Musk ging in Tübingen von Gebäude zu Gebäude! Und hält sich nun also in Berlin auf, zu „Corona-Geheimgesprächen“, weiß die „Bild“. Aber vielleicht auch nur, um Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Rande einer Fraktionsklausur einen Besuch abzustatten oder auch das entstehende Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide zu besuchen, das dort entlang der „Tesla-Straße“ entsteht. Es ist ein bisschen so, als hielte sich der Papst in Deutschland auf – mit dem feinen Unterschied, dass sich das Oberhaupt der katholischen Kirche als Stellvertreter Gottes den Trostbedürftigen und Hoffnungsbereiten zeigen muss, während in Elon Musk eher so etwas wie der Heilige Geist einer segensreichen Zukunft durchs Land west und waltet, also bereits auf Sichtbarkeit verzichten kann. Anders gesagt: Selbst der Papst muss noch „nah bei den Menschen“ sein – während Musk sich uns bereits offenbart.