Teslas Beziehung zu Politik und Öffentlichkeit „Ich bete, dass Musk nicht wie die anderen Raumfahrtpioniere in seine eigene Rakete steigt“

Selbst wenn die Fabrik einmal läuft, müssen noch deutlich mehr Menschen ein E-Auto kaufen als aktuell. Ansonsten lassen sich die Dimensionen, in denen Musk denkt und produzieren will, kaum realisieren.

Sicher, aber das ist für mich das eigentliche Verdienst von Musk: dass er gar nicht so sehr die Autoindustrie angestoßen hat, sondern die Bundesregierung, klar Farbe zu bekennen, in welche Richtung sich die Antriebstechnologie entwickeln soll. Und diese Richtung stimmt in jedem Falle, selbst wenn der batteriebetriebene Elektroantrieb nur eine Brückentechnologie sein sollte und sich irgendwann Wasserstoff- oder Brennstoffzellentechnik durchsetzen sollte.



