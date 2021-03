Testen und Öffnen Wie soll der Weg aus dem Lockdown aussehen?

Rolle der Tests beim Öffnen:

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) benannte bei Anne Will in der ARD als Kernfrage für das Bund-Länder-Treffen: „In welchen Bereichen, in denen die Ansteckungsgefahr groß ist, sollte man dann auch einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können?“ Der Verband der Kinder- und Jugendärzte lehnt flächendeckende Tests an Schulen und Kitas ab – außer für alle „erwachsenen Personen, die Kontakt mit den Kindern haben“. Und der Präsident des Handelsverbands HDE, Josef Sanktjohanser, sagte am Montag bei einer Veranstaltung des Arbeitgeberverbands BDA, was er von Tests im Handel hält: „Extrem schwierig“ würde es, wenn die Politik sagt, man könne nur nach einem Selbsttest in einen Modeladen. Ein „absoluter Rückschritt an Freizügigkeit“ wäre es für ihn, dürften Lebensmittel-, Drogerie- oder Baumärkte nur Getestete einlassen.