Testzentren Die unkontrollierbaren Briefkasten-Tester

Und die Gesundheitsministerien? Selten fehlt in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass sowohl das Verfahren der Bürgertests als auch die Finanzierung nicht durch Landesrecht, sondern durch Bundesrecht geregelt sei. Aber ein Sprecher des Ministerium für Arbeit und Gesundheit in NRW weist auf eine „eigene Strukturverordnung“ hin, wonach NRW als offenbar bislang einziges Bundesland ein „tägliches Meldeverfahren“ eingeführt habe. In jener Teststrukturverordnung heißt es: „Um die (...) Testzeugnisse im Bedarfsfall überprüfen zu können, stellen die Testzentren (...) sicher, dass die von ihnen gemeldeten und abgerechneten Testungen einschließlich Befund und, soweit möglich, auch die Testpersonen anhand von Listen oder sonstigen Unterlagen im Überprüfungsfall nachgewiesen werden können.“ Testanbieter müssen dazu Name, Anschrift und Geburtsdatum der Getesteten „für mindestens ein Jahr“ aufbewahren, „auch zur stichprobenartigen Abrechnungsprüfung durch die (…) zuständigen Abrechnungsstellen“. Damit, teilt der Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums mit, habe das Land Nordrhein-Westfalen „bei möglichen Betrugsfällen Kontrollmöglichkeiten geschaffen. Inwieweit diese genutzt werden, liegt in der Hand der Abrechnungsstellen.“