Teuerungsrate: Regierung erwartet keine dauerhaft hohe Inflation in Deutschland

Die Bundesregierung rechnet nicht mit einer dauerhaft hohen Inflation in Deutschland. „Eine nachhaltige Erhöhung der Teuerungsrate ist aus heutiger Sicht nicht zu erwarten“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. „Denn aktuell sind keine Anzeichen einer Lohn-Preis-Spirale zu beobachten, die zu dauerhaft hoher Inflation führen kann.“