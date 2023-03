Teure Tarifrunden bringen keine Fachkräfte Höhere Gehälter können das eigentliche Problem nicht lösen

Doch stimmt das? Oder fangen da die Schwierigkeiten erst an? Vieles spricht dafür, dass mit höheren Löhnen allein das Problem der Demografie nicht gelöst werden kann. Die vielen Älteren gehen in Ruhestand, die Jüngeren sind so viele weniger. Und bei Expats, den umworbenen Zuwanderern, steht Deutschland ziemlich schlecht da. Das liegt nicht an den konkurrenzfähigen Löhnen und Arbeitsbedingungen, sondern am Gemisch aus fehlender Tradition bei der Fachkräfte-Einwanderung und gut gepflegter Arroganz gegen Auswärtige.