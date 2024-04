Thomas Heilmann „Die Verfahren im Bundestag führen zu schlechten Gesetzen“

WirtschaftsWoche: Herr Heilmann, worum geht es hier – um Mängel in der Arbeit der Regierungsfraktionen oder einen Erfolg der Opposition gegenüber der Ampel?

Thomas Heilmann: Weder noch. Ich kann in diesem Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nur feststellen lassen, ob das Verfahren rechtmäßig ist oder nicht. Die Inhalte des Klimaschutzgesetzes kommen nicht zur Sprache. Die Bedenken dagegen spielen bei meinem Vorgehen aber schon eine Rolle. Es ist ein Regelwerk mit generationenübergreifender Wirkung. Wir hatten im Bundestag zur Prüfung des Gesetzes und des Änderungsantrages nur vier Tage Zeit. Solch ein Verfahren wäre nicht mal im Kleingartenverein und bei geringeren Entscheidungen rechtmäßig. Erst ganz am Ende kamen wichtige Informationen dazu, etwa wie hoch die Strafen ausfallen, wenn der Verkehrssektor seine Ziele doch verfehlt. In der Summe sind die Verfahrensfehler sehr erheblich.