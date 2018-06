Platz 4: USA

Viele Jahre in Folge galten die USA verschiedenen Rankings zufolge als eines der innovativsten Länder der Welt. Auch im GII belegten die Vereinigten Staaten vergangenes Jahr Platz fünf. Mit Apple, Google, Microsoft & Co. hat es in diesem Jahr sogar für Platz vier gereicht: In ganzen zehn Innovationskategorien - darunter das Hochschulranking und kulturelle sowie kreative Dienstleistungen - erreichen die USA die Spitzenposition. Für einen Platz unter der Top drei genügt es aber dennoch nicht. Dafür schneiden die Vereinigten Staaten in den Unterkategorien Bildung (Platz 39), ökologische Nachhaltigkeit (60) und immaterielle Wirtschaftsgüter (45) zu schlecht ab.

Bild: Fotolia