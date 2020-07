Thüringen Bodo Ramelow fordert Geld für Mittelständler

Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) könne dagegen zunächst 100 Millionen Euro als Fonds begeben. Darlehen könnten für neue Produkte vergeben werden – bis diese am Markt etabliert seien. „Es sollte aber schnell gehen, weil Arbeitsplätze im größeren Stil verloren gehen und Betriebe an der Kante stehen.“ In Thüringen hätten mit Corona schon fünf Zulieferbetriebe aufgegeben. Der Fonds müsse beim Autodialog der Bundesregierung auf die Wege gebracht werden.



