Thüringen Büro von Landtagspräsidentin mit Hakenkreuzen beschmiert

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Landtagspräsidentin Birgit Pommer. Bild: Bild: dpa

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) mit Hakenkreuzen beschmiert. Der Staatsschutz ermittle, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sei die rote Farbe schon am Montagnachmittag an dem Büro in Bleicherode angebracht worden. Die Täter seien möglicherweise gestört worden, da eine Parole nicht vollendet worden sei. Ein Foto zeigt das Wort „Sieg” auf dem Schaufenster.