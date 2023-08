In seiner Begründung führt das Gericht auch die Überprüfung von Amtswegen des Sonneberger AfD-Landrats Robert Sesselmann an. Der Antragsteller habe „zu Recht” darauf hingewiesen, dass das „Prüfungsergebnis des Thüringer Landesverwaltungsamts (...) zur bejahten Verfassungstreue des neu gewählten Landrats des Landkreises Sonneberg (...) gegen die Annahme spricht, es existiere in diesem Landesverband nur eine einzige, alle anderen dominierende politische Grundausrichtung”, heißt es in dem Beschluss des Gerichts.