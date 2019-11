Thüringen Merkel bezeichnet Gespräche zwischen Mohring und Ramelow als „völlig ok“ – schließt Koalition aber aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel findet Gespräche in Thüringen von CDU-Landeschef Mike Mohring mit Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow „völlig ok“. Dies habe „mit einer Koalition nichts zu tun“, sagte die CDU-Politikerin dem „Spiegel“ in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.