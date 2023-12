Thüringer Bildungsminister Holter fordert Bildungsaufgabe im Grundgesetz

07. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Bildung ist in Deutschland Länder-Sache, das ist auch im Grundgesetz festgeschrieben. Bild: Bild: dpa

Angesichts der schlechten Ergebnisse deutscher Schüler in der Pisa-Studie hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter mehr Engagement des Bundes in Bildungsfragen gefordert. „Der Bund muss sich dauerhaft auch in Bildungsfragen finanziell engagieren”, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er plädierte dafür, eine „Gemeinschaftsaufgabe Bildung” im Grundgesetz festzuschreiben.