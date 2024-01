Die Entlastungsgesetze der Ampelkoalition zur Bürokratie hält Kemmerich nur für „weiße Salbe. Es hilft doch keinem, in Zeiten der Digitalisierung die Aufbewahrungsfristen für die Steuerunterlagen der Unternehmen von zehn auf acht Jahre zu senken“, sagt er. Das wirkliche Potenzial bei der Bekämpfung der Bürokratie werde dagegen nicht gehoben. Allein in Thüringen gebe es rund 100.000 Stellen im öffentlichen Dienst, so Kemmerich. Davon gingen in den nächsten Jahren 18.000 in den Ruhestand und schon heute könnten 8000 Stellen nicht besetzt werden. „Wenn man diese rund 26000 freien oder freiwerdenden Stellen durch nur 5000 Menschen ersetzt, die die Verwaltung konsequent digitalisieren, könnte das Land ohne eine einzige Entlassung eine Milliarde Euro Personalkosten sparen“. Außerdem stünden die vom Staat nicht mehr benötigten Fachkräfte dann der händeringend suchenden Wirtschaft zur Verfügung.