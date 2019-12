Tiergarten-Mord SPD-Außenpolitiker „erschrocken“ über Putins Worte zu totem Georgier

Putin hatte beim Ukraine-Gipfel in Paris auf Journalisten-Nachfrage in der Nacht zu Dienstag gesagt: „In Berlin wurde ein Krieger getötet, der in Russland gesucht wurde, ein blutrünstiger und brutaler Mensch.“ Der Georgier soll in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gegen Russland gekämpft haben. Er habe den Tod Dutzender Menschen verschuldet. Er war am 23. August in Berlin erschossen worden. Putin kritisierte Deutschland dafür, den Mann nicht ausgeliefert zu haben.