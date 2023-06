TK-Chef Baas „Es gibt eben viele, die im Status quo gut verdienen“

Noch hat Herr Lauterbach kein Digitalisierungsgesetz vorgelegt. Das war versprochen. Sie warnen, dass durch jahrelange Versäumnisse US-Konzerne Zugriff auf die Daten bekommen. Warum?

Die Fühler sind längst ausgestreckt: Konzerne wie Amazon oder Google können vieles tun, was wir als Sozialversicherung nicht dürfen. Amazon sieht die Gesundheitssparte als den größten Wachstumsbereich. Alle großen Tech-Konzerne sehen das ähnlich und investieren massiv in dem Sektor. In den USA hat Amazon Prime ein Angebot, aus 53 verschreibungspflichtigen Medikamenten per Flatrate von fünf Dollar pro Monat alles zu liefern, was man etwa als chronisch Kranker braucht. Für den Blutdruck, gegen Diabetes oder sogar bei Parkinson – ein gutes Angebot. Dabei zahlt man aber auch mit seinen Daten. Amazon und Co. werden auch bei uns Gesundheitsdaten sammeln und kommerziell nutzen. Wir müssen also in Deutschland mit eigenen guten Angeboten antworten.