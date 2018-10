Toll Collect Verkehrsministerium zahlte 182 Millionen Euro zu viel

Für den Grünen-Verkehrsexperten Stephan Kühn steht damit fest: „Toll Collect hat versucht, den Bund zu betrügen.“ Und er lässt keinen Zweifel daran, dass er die Privatisierung des Mautkonzerns zurücknehmen will: „Die Lkw-Maut gehört in Bundeshand.“ Der Bund könne die Lkw-Maut deutlich günstiger in Eigenregie erheben, sagt auch der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler: „Österreich und die Schweiz zeigen, wie das geht.“