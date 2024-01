TomTom-Traffic-Index Zeitverlust, Kosten, Uhrzeit: Diese Grafiken zeigen Deutschlands Stau-Hauptstädte

Neben dem Zeitverlust verlieren Pendler Geld. Denn durch die verlängerte Fahrdauer erhöhen sich die Spritkosten. In München sind laut dem Traffic-Index die Ausgaben am höchsten. 721 Euro zahlen die Menschen in der bayrischen Landeshauptstadt im Jahresdurchschnitt für die tägliche Strecke zum Büro und zurück. Auf die Verkehrsverzögerungen fallen 161 Euro zurück. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass es sich um den durchschnittlichen Benzinpreis und den Durchschnittsverbrauch handelt. Damit ergibt die Zahl eine Tendenz an, allerdings keinen genauen Wert an.