Top oder Flop Gewinner und Verlierer des Politik-Jahres 2019

Gewinner: Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister (CDU)

Sogar die Niederlage beim Wettkampf um den CDU-Vorsitz hat dem Münsterländer genützt. Im Zweikampf AKK und Friedrich Merz fiel der mit Abstand Jüngere zwar ab. Mit seinen Auftritten und Aussagen zu Themen jenseits der Gesundheitspolitik ist der 39-Jährige aber vor rund einem Jahr einem breiteren Publikum bekannt geworden. Jens Spahn feilt in drei verschiedenen Bereichen an seinem politischen Fortkommen – womöglich bis ganz an die Spitze des Bundeskabinetts.

Als Gesundheitsminister arbeitet er im Eiltempo seine Agenda aus dem Koalitionsvertrag ab. Gesetze bringt er im Monatstakt ein. Dabei gibt er durchaus großzügig Geld aus und gewährt den potenziellen Wählern Leistungen. Spahn arbeitet zudem daran, als menschlich und zugewandt rüberzukommen. In den Sozialen Medien ist er sehr aktiv und seine Freizeit scheint er auf Veranstaltungen quer über die Republik verstreut zu verbringen. Schließlich knüpft Spahn systematisch Netzwerke in der Union und unterstützt reihenweise Wahlkämpfer von CDU und CSU. Oder er besucht als Gesundheitsminister Krankenhäuser und andere Einrichtungen – natürlich zusammen mit örtlichen CDU-Politikern. Solche Beziehungen und so viel Fleiß dürften sich irgendwann für ihn auszahlen.

Bild: dpa