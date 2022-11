Top-Personalie im Wirtschaftsministerium Robert Habeck formt sich sein Haus

Ludwig Erhard ist weg. Gäste, die das Bundeswirtschaftsministerium gut kennen, stutzen seit Kurzem. Lange Zeit spazierten sie im Foyer an der Ahnengalerie des Hauses vorbei. Es war Peter Altmaier, der Vorgänger des gegenwärtigen Amtsinhabers, der all die ehemaligen Minister (und die eine Ex-Ministerin…) in goldenen Rahmen an diesen prominenten Platz hatte hängen lassen; und ganz in der Mitte, größer als alle anderen, als primus inter pares, thronte unübersehbar der Übervater der sozialen Marktwirtschaft: Erhard.