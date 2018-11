„Totale Kontrolle“ Riesige Pro-Orban-Mediengruppe in Ungarn gebildet

Auch Radiosender und etliche Magazine würden auf die sogenannte Zentrale Europäische Presse- und Medienstiftung übergehen. An der Betriebsspitze soll Gábor Liszkay stehen, ein Zeitungsverleger, der als strammer Unterstützer von Ministerpräsident Viktor Orbán gilt. Auch viele Publikationen, die nun an die Stiftung gespendet wurden, wurden in den vergangenen Jahren von Verbündeten des Regierungschefs gekauft oder gegründet.