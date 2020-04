Tourismus Bundesregierung verlängert weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni

Die Entscheidung über den Sommerurlaub soll aber erst später fallen. In dem Papier aus dem Auswärtigen Amt heißt es, es werde vor dem 14. Juni überprüft, „wie dann weiter zu verfahren“ sei. „Die Entscheidung über eine Verlängerung der Reisewarnung muss im Zusammenhang gesehen werden mit den EU-Einreisebeschränkungen an den Außengrenzen, Quarantänebestimmungen in Deutschland bei Rückreise sowie den EU-Binnengrenzkontrollen.“