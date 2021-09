Tourismus „Eine Weinregion braucht eine Weinkönigin – wir eben eine Bernsteinkönigin“

Rund 16.000 Einwohner leben derzeit in Ribnitz-Damgarten. Vor Corona lebte es sich hier gut, die Stadt profitierte vor allem vom Tourismus: 2019 verzeichnete die Stadt noch 106.200 touristische Übernachtungen, also etwa siebenmal so viele Übernachtungen wie die Anzahl der Stadtbewohner. 2020 aber brachen die Zahlen dann extrem ein.



Auch die Museen litten unter der Pandemie: Die beiden wichtigsten in der Stadt begrüßten 2020 etwas mehr als 40.000 Besucher, im Vorjahr waren es jeweils ein Drittel mehr. Unter ihnen eine Vielzahl Tagesgäste, die aus den umliegenden Erholungsorten an der Ostsee dankbar in die Stadt strömten, wenn das Wetter mal nicht so gut war.



So wie heute, Regen angesagt. Daher ist Stadtarchivarin Behnke bei dieser Tour im typisch norddeutschen Friesennerz gekleidet, einer gelben Regenjacke. Strammen Schrittes führt sie durch die Stadt. Sie weiß alles, kennt beinahe jeden, der ihr auf dem Weg begegnet. Und das wechselhafte Wetter, das habe auch sein Gutes, erzählt sie: „Wenn der Wind richtig stark aus dem Osten bläst, dann findet man was.“ Wobei, ein bisschen Glück gehört schon auch noch dazu, um ein Stückchen Bernstein zu finden.