Tourismus in Deutschland Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, Herr Glawe?

Reicht die schrittweise Öffnung, die nun im ganzen Land startet, um alle Betriebe am Leben zu halten?

Es wird trotzdem einige Unternehmen geben, die in Schwierigkeiten geraten – wenn sie es nicht schon längst sind. Deshalb fordern wir von der Bundesregierung ein Sonderprogramm für den Tourismus in Deutschland in Höhe von 30 Milliarden Euro.



Noch mehr Staatshilfe?

Ja, ich hielte das für richtig. Das Geld sollte eingesetzt werden, um Sanierungen und Modernisierungen zu fördern. Es würde nicht nur der Branche selbst helfen, den Hoteliers und Gastronomen, sondern auch dem Handwerk.