Tourismus Wann das Reisen zur sozialen Pflicht wurde

Markus Grabka, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Sozio-Ökonomischen Panel mitwirkt, betrachtet einige der Indikatoren kritisch: „Wer in Griechenland nicht regelmäßig heizen kann, hat ein deutlich geringeres Problem als jemand in Finnland.“ Trotzdem beansprucht das Konzept, einen innereuropäischen Vergleich zu ermöglichen. Grabka rät zudem davon ab, einzelne Indikatoren herauszugreifen und außerhalb des Kontextes des Konzepts zu betrachten. Gemessen am EU-Schnitt ist das Maß materieller Entbehrung in Deutschland sehr gering. Auch gemessen an nur diesem einen Indikator geht es den Deutschen vergleichsweise gut: In der gesamten Europäischen Union konnten sich im vergangenen Jahr 30 Prozent der Menschen keine Urlaubsreise leisten.