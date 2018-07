Tourismus Wann das Reisen zur sozialen Pflicht wurde

Dass heute ein Großteil der Menschen in Deutschland den Anspruch hat, zu verreisen, hängt laut Widmann mit Entwicklungen in der Ökonomie, im Transportwesen und in der Kommunikation zusammen. Diese Entwicklungen haben bedingt, dass das Reisen mehr und mehr zu einem Massenphänomen geworden ist. Hatten die Menschen in den Fünfzigerjahren im Schnitt noch zwölf Tage Urlaub pro Jahr, sind es heute in der Regel 30 Tage. „Gleichzeitig stiegen die Einkommen – die Menschen hatten mehr freie Zeit und mehr Mittel, um Reisen zu finanzieren“, sagt Widmann. Bis Ende der Sechzigerjahre verdoppelte sich das durchschnittliche Einkommen, Gewerkschaften erkämpften ein kleines Urlaubsgeld.