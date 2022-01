Tracking der Energiewende #1 Von allem zu wenig

Schon in der ersten Woche des Jahres bleibt der Ausbau deutlich hinter den Ansprüchen hinzu. Zwischen dem 1. und 7. Januar sind Windkraftanlagen mit einer Kapazität von gerade einmal 19,99 Megawatt ans Netz gegangen, ein Drittel dessen, was eigentlich notwendig wäre. Wie schwach das Jahr in diesem Bereich gestartet ist, dokumentiert die Zahl der neuen Anlagen: Nur sechs Windräder wurden neu in Betrieb genommen.



Bei der Solarkraft sieht es in der ersten Woche deutlich besser aus: Gut 107 Megawatt wurden neu angeschlossen, nur knapp 20 Prozent weniger als notwendig. Hier dürfte die Kunst eher darin bestehen, das Tempo zu halten: In den vergangenen Monaten wurde deutlich mehr zugebaut als in den vergangenen Jahren, zugleich machen die Förderkonditionen private Anlagen immer unattraktiver. Und so verlangsamte sich in der zweiten Jahreswoche das ohnehin geringe Tempo deutlich.