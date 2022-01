Tracking der Energiewende #2 Biomasse und Co: Bayern enttäuscht mit Windkraftalternativen

Insofern hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sein Reiseziel gut gewählt. Am Donnerstag kam er nach Bayern, das zusammen mit Baden-Württemberg einzige Bundesland, in dem bis heute kein nennenswerter Ausbau der Windkraft stattgefunden hat. In Bayern wird dieser vor allem durch die sogenannte 10H-Regelung verhindert, die einen so großen Abstand der Anlagen zur Wohnbebauung vorschreibt, dass faktisch kaum noch Standorte für den Ausbau übrig bleiben. Prinzipiell könnte Habeck diese Regelung einfach kassieren: Bund sticht Land. Und so mühte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Treffen eifrig, ihn davon abzuhalten. Mehr Anlagen im Wald etwa könne man sich vorstellen, auch ein Ausbau von Geothermie, Wasserkraft und Biomasse sei gut denkbar, hier sei Bayern ohnehin bereits führend. Und natürlich Sonne. Schaut man sich diese Versprechen im Detail an, so zeigt sich, dass an den Aussagen durchaus etwas dran ist – zum Erreichen der Energiewende aber sind sie kaum geeignet.