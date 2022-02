Tracking der Energiewende #6 Brutto ein Vulkan, netto ein Wasserkocher

In relativen Zahlen ausgedrückt liefern Solaranlagen auf Dächern derzeit nur 10,6 Prozent ihrer Kapazität, Windräder an Land immerhin 22,6 Prozent. Und dieses Verhältnis dürfte in Zukunft noch weiter zu Ungunsten der Solarenergie kippen. Bei Fotovoltaikanlagen lässt sich die Ausbeute nach Fraunhofer-Angaben auf maximal 1060 Volllaststunden steigern, das wären 12,1 Prozent der Kapazität. Innovationen in der Zusammensetzung der Solarzellen könnten die Quote zwar noch ein wenig steigern, bis diese am Markt eine wesentliche Rolle spielen, dürfte es aber noch dauern. Ganz anders bei der Windkraft an Land. Schon die Ausbeute der Windräder der aktuellen Generation liegt mit 2000 bis 2500 Stunden deutlich über dem Mittelwert, laut einer Branchenstudie sind an guten Standorten etwa in Schleswig-Holstein sogar bis zu 3500 Stunden möglich. Die Ausbeute läge damit mehr als dreimal so hoch wie bei einer Solaranlage, schon heute liegt der Faktor bei mindestens 2,5.