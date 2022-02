Tracking der Energiewende #7 Die Offshore-Flaute

Zumindest einer dürfte das garantiert tun: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). In dessen Plan für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein bedeutender Beitrag durch Windkraftanlagen im Meer vorgesehen. Insgesamt sollen die bis 2030 deutlich mehr als 20 zusätzliche Gigawatt Strom liefern, in den nächsten drei Jahren soll jeweils ein halbes Gigawatt zugebaut werden. Das ist im Vergleich zu den Beiträgen von Wind an Land (drei Gigawatt in diesem Jahr) und Sonne (sieben Gigawatt) zwar nominell nicht besonders viel, aufgrund der deutlich besseren realen Ausbeute sind diese Projekte für eine stabile Versorgung aber besonders wichtig. Sie sind zudem besonders effizient, da die Leistung mit deutlich weniger Anlagen erzeugt wird. So haben die Offshore-Turbinen der neuesten Generation eine Leistung von elf Megawatt, bei den derzeit an Land verbauten Modellen sind es höchstens fünf Megawatt.



Lesen Sie auch: Warum RWE seine Japan-Träume wohl begraben muss