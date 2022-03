Tracking der Energiewende #8 Der Frühling kommt, die Hoffnung schwindet

Am Montagabend wurde Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in den Abendnachrichten zur Ukrainekrise befragt und Deutschlands neuem Ziel, möglichst schnell wegzukommen von Putins Gas. Ob sie denn nun bereit sei, Planungshürden abzuräumen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen? Lemke stockte kurz und sprach dann vom Rotmilan, dem Raubvogel, den Naturschützer am liebsten ins Feld führen, um Windkraftanlagen zu verhindern. Neue Studien zeigten, „dass Windkraftanlagen für den gar nicht so gefährlich sind, das Risiko ist vor allem der Straßenverkehr“.