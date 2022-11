Trauer Sachsen-Anhalts Ex-Finanzminister Bullerjahn gestorben

27. November 2022 | Quelle: dpa

Jens Bullerjahn (SPD). Bild: Bild: dpa

Der ehemalige sachsen-anhaltische Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) ist tot. Der 60-Jährige starb am Samstag in einem Krankenhaus in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz). Der in Halle geborene Bullerjahn war von 2006 bis 2016 Finanzminister in Sachsen-Anhalt.