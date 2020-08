„Traurige Zäsur“ Studie: Kommunen fehlt wegen Corona Geld für Schulen

05. August 2020

Die Coronakrise könnte den Investitionsrückstand an deutschen Schulen weiter verschärfen. Bild: dpa Bild:

Der Unterrichtsausfall in der Coronakrise hat den Investitionsbedarf an deutschen Schulen noch einmal verdeutlicht. Doch gleichzeitig brechen den Kommunen in der Pandemie wichtige Einnahmen weg.