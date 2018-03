Treffen der Finanzminister: Vizekanzler Scholz reist zu G20-Treffen in Buenos Aires

Buenos AiresDer neue Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz reist an diesem Samstag zum G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires. Dort wird es unter anderem um eine strengere Besteuerung von Internetkonzernen gehen, die mit Steuertricks zum Beispiel in Europa Milliarden zulasten der normalen Steuerzahler sparen und ihre Gewinne dadurch massiv erhöhen.