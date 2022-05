Treffen der G7-Außenminister an der Ostsee: Baerbock: G7 wollen russische Hafenblockade in Ukraine brechen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt vor einer Ernährungskrise vor allem in Afrika und dem Nahen Osten infolge des Kriegs in der Ukraine. 25 Millionen Tonnen Getreide seien derzeit in ukrainischen Häfen blockiert, sagte Baerbock zum Auftakt von dreitägigen Beratungen der G7-Außenminister am Donnerstag in Weißenhaus an der Ostsee. Dieses Getreide werde dringend gebraucht, vor allem von den Ärmsten der Armen. Es gelte nun für die sieben reichsten Demokratien der Welt, diese Länder nicht im Stich zu lassen. „Deswegen setzen wir heute ein deutliches Signal: Wir sehen Euch, wir hören Euch, und wir unterstützen Euch“, sagte Barbock.