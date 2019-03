Treffen der Landesfinanzminister Grundsteuer: Scholz verkündet Durchbruch – wieder einmal

Wie die künftige Ermittlung der Grundsteuer aussehen wird, dazu wollte sich Scholz noch nicht äußern. Sein Ministerium will nun auf Basis der Gespräche mit den Länderministern von seinen Beamten einen Gesetzentwurf erarbeiten lassen. Hessens Minister Schäfer erklärte dazu, die jetzt (zumindest mehrheitlich) gefundene Einigung würde zwar immer noch komplexer als ein reines Flächenmodell, aber nähere sich diesem deutlich an, was den Aufwand sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Verwaltung anbetrifft. Insbesondere würden nicht mehr alle rund 20 Millionen Mietverhältnisse erfasst, was die Finanzverwaltung vor größte Probleme gestellt hätte. Statt dessen sollen Pauschalwerte verwendet werden. Im sozialen Wohnungsbau soll es zudem künftig Abschläge auf die Grundsteuer geben.