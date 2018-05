Treffen der Liberalen: Worum es beim Bundesparteitag der FDP geht

BerlinAm Wochenende kommt die FDP zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen – es ist das erste große Zusammentreffen seit dem Wiedereinzug in den Bundestag 2017 und dem Abbruch der Jamaika-Verhandlungen. In der Vergangenheit liefen diese Treffen stets sehr harmonisch ab, Kontroversen gab es wenige. Doch dieser Parteitag droht anders zu werden.