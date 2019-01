Treffen der Ministerpräsidenten mit Merkel So gelingt der Kohleausstieg

Man hätte es ahnen können. Weil es um so viel geht: um gute alte Tradition und neue schöne Arbeitsplätze, um gesellschaftlichen Zusammenhalt, Umweltschutz und, ja, auch um so etwas wie Heimat und Stolz. Als wäre das nicht genug, fällt die Entscheidung, wie der Kohleausstieg gemanagt werden soll, in ein Jahr, in dem in Ostdeutschland gleich drei Landtagswahlen stattfinden.